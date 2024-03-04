Минский пенсионер помог милиции задержать пособников телефонных мошенников

Пожилой житель Минска обратился в милицию после того, как ему позвонил неизвестный, представившийся следователем. Звонивший утверждал, что сестра пенсионера попала в автомобильную аварию. Лжеследователь предложил перевести ему 40 тысяч долларов для того, чтобы "отмазать" женщину.

Пенсионер сделал вид, что согласен на сделку, заявив о готовности передать 5 тысяч долларов курьеру. В то же время минчанин позвонил в милицию.

Забирать деньги приехал 57-летний водитель такси и посредник, который должен был перевести деньги пенсионера мошенникам. Приехавших сразу же задержали милиционеры.