Свежие опилки при мульчировании огорода могут погубить весь урожай

Такой материал способствует закислению почвы. Из-за этого замедлится или прекратится рост огородных культур, предпочитающих нейтральный грунт.
Если перекопать грядки вместе со свежими опилками, в почве практически не останется азота, а это негативно повлияет на урожай.
По этим причинам для мульчирования грядок с огородными культурами можно использовать только перепревшие опилки.
Другой вариант – смешать материал с древесной золой, известью или мочевиной, чтобы сократить потери азота.
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