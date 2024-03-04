Какие вредители могут оставаться в мульче до прихода весны

В мульче зимует долгоносик – жук, поедающий бутоны, цветы и даже молодые побеги различных огородных культур.

Провести зиму в мульче могут пилильщики – враги косточковых деревьев, черной смородины, других ягодных кустов.

На зиму материал для мульчирования может стать домом для капустной совки и ее гусениц, поедающих капусту.

Облюбовать мульчу могут также слизни, которые еще и оставят там кладку, а по весне с новыми силами атакуют огород.