Можно ли сажать лук и чеснок на одной грядке: мнение огородников

Корни обоих растений находятся близко к поверхности земли, поэтому они конкурируют за влагу и питательные вещества.

Огородные культуры принадлежат к одному семейству, значит, болезни у них одинаковые.

В случае посадки на одной грядке и развития заболевания поражены будут обе культуры.

Нельзя сажать лук и чеснок на одной грядке и еще и потому, что у них разные потребности в поливе. Чесноку нужно больше воды, луку – меньше.