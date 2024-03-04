Какую опасность несет в себе раннее пожелтение картофельной ботвы

В такой ситуации важно определить причины появления желтизны на листьях и принять срочные меры.
Одной из таких причин может быть дождливая погода.
Из-за большого количества воды на почве появляется корка, и кислород не может проникать к корням. В этом случае поможет рыхление земли.
Картофельная ботва может желтеть также из-за различных заболеваний. Все пораженные листья нужно сразу же удалять.
Оставшуюся ботву следует обработать фунгицидом, для этой цели подойдет раствор хлорокиси меди.
Через неделю проводится опрыскивание медным купоросом.
При нехватке азота в почве ботва картофеля тоже будет желтеть. Спасти урожай поможет своевременная подкормка с азотом.
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