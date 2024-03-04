Какую опасность несет в себе раннее пожелтение картофельной ботвы

В такой ситуации важно определить причины появления желтизны на листьях и принять срочные меры.

Одной из таких причин может быть дождливая погода.

Из-за большого количества воды на почве появляется корка, и кислород не может проникать к корням. В этом случае поможет рыхление земли.

Картофельная ботва может желтеть также из-за различных заболеваний. Все пораженные листья нужно сразу же удалять.

Оставшуюся ботву следует обработать фунгицидом, для этой цели подойдет раствор хлорокиси меди.

Через неделю проводится опрыскивание медным купоросом.

При нехватке азота в почве ботва картофеля тоже будет желтеть. Спасти урожай поможет своевременная подкормка с азотом.