Какую опасность несет в себе раннее пожелтение картофельной ботвы

16:42 2024-03-04
Какую опасность несет в себе раннее пожелтение картофельной ботвы

Желтеющая раньше времени картофельная ботва может указывать на плохой урожай в будущем.

В такой ситуации важно определить причины появления желтизны на листьях и принять срочные меры.

Одной из таких причин может быть дождливая погода.

Из-за большого количества воды на почве появляется корка, и кислород не может проникать к корням. В этом случае поможет рыхление земли.

Картофельная ботва может желтеть также из-за различных заболеваний. Все пораженные листья нужно сразу же удалять.

Оставшуюся ботву следует обработать фунгицидом, для этой цели подойдет раствор хлорокиси меди.

Через неделю проводится опрыскивание медным купоросом.

При нехватке  азота в почве ботва картофеля тоже будет желтеть. Спасти урожай поможет своевременная подкормка с азотом.

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