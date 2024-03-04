Удачная подкормка для крыжовника из непривычных компонентов

Для этого можно использовать готовые минеральные средства. Но более экологичным вариантом будет самодельное удобрение.

Сделать его можно быстро, и это совсем не сложно. Нужные компоненты найдутся в любом доме.

Смешайте 1 л сыворотки, 5 г сметаны, 1 ст. л. меда и 10 г дрожжей, а затем залейте все это водой так, чтобы получилось 10 л.

Использовать раствор для полива кустов можно через 10 дней. Не запрещено применять и более традиционные средства, например, компост или навоз.