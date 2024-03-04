Гниль на кабачках: лучшие методы борьбы с напастью

Чаще всего гниль кабачков развивается при повышенной влажности, особенно если растениям не хватает солнечного света.

Причиной гнили может быть и нехватка питательных веществ. Зная причину, можно найти эффективный способ борьбы с болезнью.

В таких случаях помогает внесение подкормки из 20 г кальциевой селитры и 10 л воды. Раствор вносят под корень растения.

Можно приготовить состав из 1 г борной кислоты на 1 л воды.

При значительном поражении кустов помогает сульфат калия, из натуральных средств эффективен настой древесной золы.