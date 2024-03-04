Легкие способы полного уничтожения тли и белокрылки в теплице

Если в теплице завелись такие насекомые, нужно срочно принимать меры. Есть способы избавиться от вредителей с гарантией.

Можно бороться с паразитами при помощи специальных препаратов. Для белокрылки это «Биотлин», «Фитоверм», «Алатар», для тли – «Пиноцид», «Цветолюкс БАУ».

Но можно использовать и натуральные составы собственного приготовления. Например, измельчить несколько зубчиков чеснока, залить водой, настоять и опрыскать растения.

Другой вариант – настой из 100 г листьев и корней одуванчиков на 1 л воды. Его нужно настаивать в течение суток перед использованием.