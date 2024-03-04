Убираем запах в холодильнике с помощью соды

17:34 2024-03-04
Убираем запах в холодильнике с помощью соды

Временами в холодильнике ощущается неприятный запах, который бывает непросто устранить, но опытные хозяйки умеют решать проблему.

Причинами нежелательного запаха могут быть испортившиеся продукты или бактерии, поселившиеся на еде.

Особенно часто неприятный запах возникает из-за испортившегося мяса или сливочного масла, у которого истек срок годности.

Избавиться от зловония поможет обычная пищевая сода, которая есть в каждом доме.

Она вступает в реакцию с кислотами и щелочами, образуя соли с нейтральным запахом.

Для устранения зловония нужно насыпать в любую емкость пару ложек соды и поставить ее в холодильник.

Соду можно оставить там на любое время, но раз в 3 месяца ее нужно менять.

Метод проверенный и очень эффективный, при этом не требует особых затрат.

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