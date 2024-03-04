Что разместить на деревьях в саду, чтобы навсегда отпугнуть надоедливых птиц

Для этого существует очень простой способ, не требующий сооружения сложных ловушек или использования различных препаратов.

Нужно повесить на ветки плодовых деревьев жестяные банки и фольгу. Правда, этот метод не всегда дает результат.

В таком случае можно развесить на деревья разрезанную на части головку репчатого лука. Такой аромат точно отпугнет птиц.

Способ подойдет и для защиты винограда, а также кукурузы, растущей в огороде. Урожай останется в целости и сохранности.