Отличное советское средство для выведения морковной мухи

Отпугнуть муху можно, если посадить рядом с морковью лук. Но можно использовать и другой метод.
О нем огородники знали еще в советские времена. Нужно смешать обычный песок с нафталином в соотношении 1:10.
Получившейся смесью просто посыпают междурядья грядок с морковью. Средство нужно обновлять раз в 2 недели.
А чтобы обеспечить моркови дополнительное питание, нужно смешать песок с нафталином и древесной золой в соотношении 2:10:10.
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