Отличное советское средство для выведения морковной мухи

Отпугнуть муху можно, если посадить рядом с морковью лук. Но можно использовать и другой метод.

О нем огородники знали еще в советские времена. Нужно смешать обычный песок с нафталином в соотношении 1:10.

Получившейся смесью просто посыпают междурядья грядок с морковью. Средство нужно обновлять раз в 2 недели.

А чтобы обеспечить моркови дополнительное питание, нужно смешать песок с нафталином и древесной золой в соотношении 2:10:10.