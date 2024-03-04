Хорошие советы любителям выращивать дыни на даче

17:56 2024-03-04
Хорошие советы любителям выращивать дыни на даче

Вырастить дыню в климате средней полосы реально, но довольно сложно, нужно хорошо знать биологические особенности и потребности этой культуры.

Семена перед посевом нужно обеззаразить. Для этого их на полчаса опускают в 1% марганцовокислого калия, а потом хорошо промывают водой.

Высаживать дыню можно семенами в грунт или рассадой.

Для растения нужно подобрать солнечное место, защищенное от ветра.

Рассаду следует высаживать после образования 2-3 листьев.

Посев семян в грунт возможен, когда его верхний слой прогреется до +12 градусов.

Если посадки оказались слишком густыми, их нужно прореживать.

Очень важно несколько раз за сезон хорошо разрыхлить почву на грядках и в междурядьях.

Поливать дыню следует обильно, но не чаще раза в неделю. Тяжелые почвы после полива нужно дополнительно рыхлить. 

Для подкормки используются коровяк и птичий помет. Их вносят во влажную почву, затем грядки проливают водой.

В качестве второй подкормки рекомендуется применять суперфосфат и калийную соль.

Водный раствор удобрений вносится в борозды, сделанные на расстоянии 20-25 см от каждого растения. На каждую дыню уходит около 2 л состава.

При угрозе заморозков всходы растения нужно присыпать землей или соломой. Хорошо работает также дымовая завеса на участке.

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