Хорошие советы любителям выращивать дыни на даче

Семена перед посевом нужно обеззаразить. Для этого их на полчаса опускают в 1% марганцовокислого калия, а потом хорошо промывают водой.
Высаживать дыню можно семенами в грунт или рассадой.
Для растения нужно подобрать солнечное место, защищенное от ветра.
Рассаду следует высаживать после образования 2-3 листьев.
Посев семян в грунт возможен, когда его верхний слой прогреется до +12 градусов.
Если посадки оказались слишком густыми, их нужно прореживать.
Очень важно несколько раз за сезон хорошо разрыхлить почву на грядках и в междурядьях.
Поливать дыню следует обильно, но не чаще раза в неделю. Тяжелые почвы после полива нужно дополнительно рыхлить.
Для подкормки используются коровяк и птичий помет. Их вносят во влажную почву, затем грядки проливают водой.
В качестве второй подкормки рекомендуется применять суперфосфат и калийную соль.
Водный раствор удобрений вносится в борозды, сделанные на расстоянии 20-25 см от каждого растения. На каждую дыню уходит около 2 л состава.
При угрозе заморозков всходы растения нужно присыпать землей или соломой. Хорошо работает также дымовая завеса на участке.
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