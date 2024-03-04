Эти деревья на дачном участке лучше не высаживать

18:01 2024-03-04
Эти деревья на дачном участке лучше не высаживать

Шикарное плодовое дерево возле дома украшает участок, дает приятную тень летом и радует урожаем, но есть неприятные моменты, которые надо учитывать.

Абрикос, к примеру, будет стремиться к теплу и отращивать побеги в направлении дома, а  со временем  ветки окажутся на крыше. 

У любого плодового дерева вырастает не только раскидистая крона, но и не менее крупные корни.

Если побеги обрезать, то и тени дерево не даст, а корневая система все равно будет масштабной.

Наиболее опасны корни ели, которые способны не только испортить дорожки, но и навредить строениям.

Большое плодовое дерево, посаженное рядом с домом, рано или  поздно придется спиливать. Оно легко может рухнуть на дом или сарай.

По этой причине дерево стоит сажать как минимум в 5 м от строений. Идеальный вариант – растения на среднерослом подвое.

Карликовые деревья помогают избежать многих опасностей, но они недолговечны и живут всего до 10 лет, а плодоносят еще меньше. 

Виноград, посаженный возле дома, всегда будет собирать насекомым вроде ос, мух и комаров.

К тому же ему нужно много солнца. Лучше всего посадить у дома многолетние цветы, например, не слишком плетистые розы. 

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