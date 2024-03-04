Садоводы объяснили, как собирать урожай яблок, чтобы хранить его всю зиму

Если несколько хороших яблок упало, это указывает на завершение процесса созревания.
Можно снять яблоко и разрезать пополам. У спелых плодов коричневые семечки, у незрелых – белые.
Снимать с дерева нужно сухие плоды. Их нельзя рвать, иначе можно сломать ветку. Лучше откручивать яблоко вместе с плодоножкой.
Сорванные яблоки укладывают в жесткую тару, чтобы они не повредили друг друга.
Плоды, на которых есть любые дефекты, не подходят для хранения.
Можно завернуть каждое яблоко в газету и положить в ящик хвостиком вниз.
Газета помешает распространению гнили. Как вариант – проложить слои яблок бумагой.
К плодам должен быть обеспечен доступ воздуха, для этого нужны вентиляционные отверстия.
Периодически яблоки нужно осматривать, при малейших признаках гнили убирать плохие плоды.
Лучше всего хранить яблоки в подвале при температуре воздуха не более +7 градусов.
Желательно, чтобы влажность в помещении была как минимум 85%.
Если все условия соблюдены, яблоки собраны вовремя, они сохранят внешний вид, вкусовые качества и пользу до апреля.
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