Садоводы объяснили, как собирать урожай яблок, чтобы хранить его всю зиму

18:07 2024-03-04
Садоводы объяснили, как собирать урожай яблок, чтобы хранить его всю зиму

Яблоки нужно снимать в свое время, учитывая сроки созревания конкретного сорта, очень ранняя уборка чревата незрелыми плодами, а поздняя - помешает его хранению.

Если несколько хороших яблок упало, это указывает на завершение процесса созревания.

Можно снять яблоко и разрезать пополам. У спелых плодов коричневые  семечки, у незрелых – белые.

Снимать с дерева нужно сухие плоды. Их нельзя рвать, иначе можно сломать ветку. Лучше откручивать яблоко вместе с плодоножкой. 

Сорванные яблоки укладывают в жесткую тару, чтобы они не повредили друг друга.

Плоды, на которых есть любые дефекты, не подходят для хранения.

Можно завернуть каждое яблоко в газету и положить в ящик хвостиком вниз.

Газета помешает распространению гнили. Как вариант – проложить слои  яблок бумагой.

К плодам должен быть обеспечен доступ воздуха, для этого нужны вентиляционные отверстия.

Периодически яблоки нужно осматривать, при малейших признаках гнили убирать плохие плоды. 

Лучше всего хранить яблоки в подвале при температуре воздуха не более +7 градусов.

Желательно, чтобы влажность в помещении была как минимум 85%.

Если все условия соблюдены, яблоки собраны вовремя, они сохранят внешний вид, вкусовые качества и пользу до апреля.

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