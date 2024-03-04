Секретный рецепт раствора для замачивания семенного материала перца

18:39 2024-03-04
Секретный рецепт раствора для замачивания семенного материала перца

Перец всходит достаточно долго, однако смесь из двух стимуляторов роста может повлиять на этот процесс.

Первый компонент раствора – Цитовит, содержащий питательные вещества. Он ускоряет прорастание семян и делает их устойчивыми к болезням.

Второй компонент – Циркон. Это экстракт пурпурной эхинацеи со сложными эфирами и фенольными соединениями.

Оба компонента можно использовать по отдельности, но вместе они дают лучший результат.

Для приготовления раствора нужно 3 капли Цитовита и 1 каплю Циркона добавить в 150 мл отстоявшейся воды.

Семена перца выкладывают на вату, а затем пропитывают ее раствором. Жидкость не должна покрывать посадочный материал полностью.

Обычные семена нужно вымачивать 2-4 часа, просроченные – вдвое дольше. После этого можно приступать к посадке.

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