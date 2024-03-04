Как сохранить тую, ветки которой начинают желтеть

В остальных случаях важно понять, почему желтеют ветки туи. Проблема может быть в почве, туи не выносят тяжелого грунта.

Возможно, при посадке была слишком сильно заглублена корневая шейка, из-за этого она начинает гнить.

Пожелтение может быть следствием слишком частой посадки туй, поскольку загустение повышает риск развития болезней.

К таком эффекту приводят нарушения правил ухода: недостаток или переизбыток влаги, отсутствие подкормок или неправильное внесение удобрений.