Рианну обвинили в "ленивом" выступлении на вечеринке индийского миллиардера

36-летняя певица “S.O.S” вышла на сцену на роскошном мероприятии в Джаманагаре, Индия, в пятницу, выступая перед некоторыми из самых богатых и влиятельных людей мира.

Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Иванка Трамп среди участников, прилетевших в город на торжества.

28-летний Амбани - младший сын крупнейшего бизнес-магната Индии, председателя Reliance Industries Мукеша Амбани.

В июле он собирается жениться на своей давней подруге Радхике Мерчант.

Видео с выступлением Рианны на предсвадебном мероприятии стало вирусным, а суперзвезду безжалостно высмеивали за то, что она, казалось бы, сделала минимум.

“Ей просто наплевать”, – написал критик на X, перед вторым оскорблением: “Ри - самая ленивая исполнительница на свете! Даже Тейлор Свифт приносит больше энергии ”.

Другой назвал ее “мошенницей”, сказав, что ей переплачивали и она плохо выступала.

На вечеринке Рианна исполнила попурри из своих известных хитов, включая “Umbrella", “Stay”, "Rude Boy”, “Diamonds” и “Work”.

“Я здесь сегодня вечером в честь Ананта и Радхики. Спасибо, что пригласили меня сюда. Да благословит Бог ваш союз. Я желаю вам всего наилучшего. Поздравляю ”, - обратился генеральный директор Fenty Beauty к паре на сцене.

Текущий чистый капитал отца Амбани составляет 113 миллиардов долларов, и он является главой компании Reliance Industries.

Предсвадебная вечеринка продлилась до понедельника, 4 марта. По данным Daily Mail, мероприятие обошлось более чем в 120 миллионов долларов.

Но, похоже, Рианна не собиралась присутствовать на всех празднествах.

В субботу актриса “Ocean's 8” была замечена вылетающей из аэропорта Джамнагар менее чем через 24 часа после своего выступления.