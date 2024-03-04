С чем связано растрескивание кочанов капусты и что можно предпринять

Если растение поливают сверх меры или ему не хватает влаги, кочаны могут полопаться.

При нормальной погоде капусту поливают один раз в неделю, в жару каждые 3-4 дня, утром или вечером.

Причиной растрескивания кочанов может быть резкая смена теплой погоды на прохладную и дождливую. Если дожди идут часто, капусту лучше накрыть пленкой.

Бывает, что кочаны перезревают и от этого трескаются. Избежать этого несложно: нужно вовремя собирать урожай.