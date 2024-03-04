Если орхидея не цветет, есть хороший способ помочь ей

Растение останавливает развитие при резком похолодании в помещении или при серьезных перепадах температуры.

Не все цветоводы знают, что орхидею необходимо подкармливать. Если удобрение вносится первый раз, следует взять половину дозировки.

Подкормку используют только на увлажненной почве. После внесения удобрения цветок поливают только тогда, когда верхний слой грунта высох.

Вносить удобрения можно не чаще двух раз в неделю, а когда появятся первые бутоны, подкормки следует прекратить.

Орхидею нельзя поливать слишком обильно. При переизбытке влаги ее корни сгниют, и растение погибнет.