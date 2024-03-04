Простые и надежные способы избавления от мокриц на участке

Мокрицы любят темные места с высокой влажностью, селятся в компостных кучах, под пнями, строительным мусором.

На огородные растения насекомые нападают, когда их становится слишком много, и им уже не хватает еды.

Проще всего собирать насекомых вручную или установить ловушки с борной кислотой, яичным желтком и вареньем.

По мере заполнения ловушки нужно сжигать как можно дальше от огорода. После сбора мокриц нужно опрыскивание смесью табачного порошка, кальцинированной соды, молотого красного перца и воды.

При обнаружении колонии мокриц ее можно полить раствором борной кислоты в воде или посыпать табачным порошком.