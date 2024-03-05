Как вернуть плодоношение смородине: советы эксперта

01:19 2024-03-05
Как вернуть плодоношение смородине: советы эксперта

После 4-5 сезонов обильный урожай смородины может сильно снизиться или пропасть совсем

Если такое произошло, нужно провести обрезку, убирая побеги старше 5 лет, а также сломанные, сухие и больные ветки.

Причиной резкого сокращения урожая может быть загущение кустов, неизбежное при отсутствии обрезки.

Если кусту уже больше десяти лет, вскоре его жизненный цикл завершится. Такое растение уже не будет приносить богатые урожаи ягод.

Бывает и так, что смородине просто не хватает воды, поэтому она перестает плодоносить. Проблема решается регулярными поливами.

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