Выбираем подходящее время для посадки чеснока: советы бывалых дачников

01:31 2024-03-05
Выбираем подходящее время для посадки чеснока: советы бывалых дачников

Надеяться на хороший урожай чеснока можно при условии, что его посадка проводилась в правильное время.

Не лишним будет вспомнить признаки, на которые люди обращали внимание в прежние времена, когда еще не было интернета.

Сажать озимый чеснок нужно, когда на деревьях практически не осталось листьев, а ночью уже бывают заморозки.

На подходящее время для посадки чеснока укажут птицы: если они улетают на юг, можно сажать растение.

Как правило, озимый чеснок сажают за два месяца до наступления зимы – в начале или середине октября.  

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