Почему томаты начинают чернеть и что с этим делать

Если на листьях томатов красуются коричневатые пятна, значит, растения больны фитофторозом.

Это грибковое заболевание, которое лечится Фитоспорином либо водным раствором бордоской жидкости.

Причиной черноты томатов может быть также пятнистость. У этой болезни есть несколько видов. В таком случае надо выбрать опрыскивание медным купоросом.

Появление черных кончиков на плодах указывает на развитие вершинной гнили.

Все пораженные части нужно убрать, а кусты обработать раствором борной кислоты.