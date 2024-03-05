Почему редис начинает давать стрелки и как этого избежать

Такое может случиться при выращивании редиса в плотной почве. Улучшить ситуацию поможет посадка сидератов и внесение компоста.

Рост стрелок происходит из-за избытка азотных удобрений, а также при слишком редком поливе, отсутствия рыхления почвы.

При густом посеве развитие корнеплода останавливается, поскольку растениям приходится конкурировать за воду и питательные вещества.

Закладывание стрелки происходит при длинном световом дне, поэтому редис лучше сажать пораньше либо выбирать для него притененные места.