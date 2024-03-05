Какие признаки указывают на столбур - опасное заболевание томатов

При такой болезни на кустах помидоров начинают сильно разрастаться цветоножки или чашелистики, пестики укорачиваются, а тычинки слабо развиваются.

Края лепестков цветов приобретают необычный фиолетовый оттенок. Они также могут позеленеть или вообще потерять цвет.

Листья на кустах тоже становятся фиолетовыми или розоватыми, уменьшаются в размерах, в плодах могут прорастать семена.

Мякоть помидоров при такой болезни белеет и становится жесткой, сами томаты теряют свой вкус.