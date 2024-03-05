Сроки и методы обработки огорода от тли: что советуют садоводы

17:44 2024-03-05
Сроки и методы обработки огорода от тли: что советуют садоводы

Тля появляется в огороде, когда набухают почки и сразу начинает наносить вред, дачники должны знать, когда и в какой срок принимать меры.

Именно при созревании почек нужно начинать обработку растений от вредителя, который начинает питаться соком и распространять болезни.

Обрабатывать растения можно специальными средствами, например, «Децисом», «Волиамом», «Актарой».

Все эти препараты дают хороший результат, но только если соблюдать правила их использования, указанные на упаковке.

Важно также ориентироваться на погодные условия. Лучше всего опрыскивать растения утром или вечером в безветренную погоду.

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