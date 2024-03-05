Выращиваем крупные кабачки: что добавить в ямку при посадке

Для саженцев необходимы лунки диаметром и глубиной по 40 см. На дно обычно кладут компост, а также другую органику.
Например, можно использовать куриный помет, навоз или опилки. Подойдет также высушенная перепревшая трава.
В последнем случае важно проверить, чтобы в траве не было созревших семян, иначе на грядке прорастут сорняки.
Поверх органики насыпают торф или древесную золу, затем землю, и только после этого сажают само растение.
Сразу после посадки кабачок нужно хорошо полить водой. Такие действия обеспечат растение питанием, и его плоды вырастут крупными.
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