Выращиваем крупные кабачки: что добавить в ямку при посадке

Для саженцев необходимы лунки диаметром и глубиной по 40 см. На дно обычно кладут компост, а также другую органику.

Например, можно использовать куриный помет, навоз или опилки. Подойдет также высушенная перепревшая трава.

В последнем случае важно проверить, чтобы в траве не было созревших семян, иначе на грядке прорастут сорняки.

Поверх органики насыпают торф или древесную золу, затем землю, и только после этого сажают само растение.

Сразу после посадки кабачок нужно хорошо полить водой. Такие действия обеспечат растение питанием, и его плоды вырастут крупными.