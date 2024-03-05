Известное озеро в Чили скоро станет пустыней

18:16 2024-03-05
Известное озеро в Чили скоро станет пустыней

Водохранилище Пенуэлас раньше было главным источником воды для людей города Вальпараисо, сегодня дно озера – высохшая земля с рыбьими скелетами.

Засуха в Чили продолжается больше 10 лет лет. Из-за повышенных температур снег в Андах тает быстрее или просто испаряется.

Раньше он был хранилищем талой воды. Проблемы из-за нехватки воды возникли на руднике крупнейшего производителя меди в мире. В Чили разработаны беспрецедентные меры по нормированию воды. 

Люди, живущие возле озера Пенуэлас, вспоминают, как раньше ловили в нем рыбу. Они просят у Бога дождей, которые так нужны водохранилищу.  Генеральный менеджер компании, отвечающей за водоснабжение Вальпараисо, Хосе Луис Мурильо отмечает, что озеро превратилось в лужу. 

Академические исследования показывают, что причиной проблемы стало глобальное изменение климата. Оно привело к обострению естественных погодных циклов. Штормы с Тихого океана сопровождались понижением давления, и осадки выпадали в зимнее время над Чили.

Одновременно в Андах увеличивалось количество снега.

В результате естественного потепления у побережья страны проход штормов оказался затруднен. Температура воды в море повысилась, возник дефицит осадков. Последняя засуха – самая долга и интенсивная в истории Чили. 

Между тем специалисты прогнозируют, что в ближайшие 30 лет в Чили будет на 30% меньше воды. На это указывают расчеты, проведенные по математическим моделям. Таким образом, засуха станет практически постоянной. 

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