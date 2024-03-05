Выращиваем экологически чистые овощи на своем огороде: советы экспертов

Первый шаг – выбор сортов растений, максимально устойчивых к инфекциям. Им будет достаточно защиты биопрепаратами, например, Гамаиром или Алирином-Б.

В начале лета посадки обрабатываем средствами Силк, Иммуноцитофит, Циркон, Здоровый сад, они повысят иммунитет растений без химической обработки.

Для предотвращения болезней стоит использовать биофунгициды, баковые смеси вроде Байкал ЭМ1. Применяются также микроудобрения. Чтобы они лучше прилипали к растениям, добавляется жидкое мыло.

Существуют также биоинсектициды для борьбы с вредителями. Например, уничтожить тлю поможет Фитоверм, проволочника – Метаризин.

Для примера: биопрепарат Алирин-Б прекрасно справляется с фитофторозом томатов, макроспориозом картофеля, паршой яблонь.

Бывают случаи, когда растения сильно заболевают. Тогда приходится выбирать: провести химическую обработку или смириться с потерей урожая.

В такой ситуации можно применить наименее токсичные и ядовитые препараты. Для ягодных культур подойдет Фармайод или раствор кальцинированной соды с добавлением мыла.