Найдены трофеи из людских черепов, имеющие отношение к цивилизации майя

19:10 2024-03-05
Найдены трофеи из людских черепов, имеющие отношение к цивилизации майя

В джунглях Белиза ученые отыскали два черепа людей, которые могут объяснить загадочный крах могущественной цивилизаций майя.

В Пакбитуне, бывшем городе майя, обнаружены очищенные и раскрашенные человеческие черепа, которые служили подвесками для ношения на шее. Они были похоронены вместе с воином более тысячи лет назад. 

По мнению археологов, это символы военной мощи, сделанные из голов поверженных врагов. В специальные отверстия, скорее всего, вставлялись перья и ремешки из кожи.

Находки похожи на изображения трофейных черепов, которые носили воины-победители. Майя вырезали их на камне, изображали на керамических сосудах.

Ранее ученые предполагали, что причинами краха огромной империи майя могли стать ухудшение состояния окружающей среды из-за растущих потребностей перенаселенных городов, засуха или потеря веры в лидеров.

Вероятно, все это имело место, но ни один фактор не объясняет крах целой цивилизации. Найденные черепа могут указывать на гражданский конфликт, когда восходящие силы на севере столкнулись с устоявшимися южными династиями.

Черепа относятся в 8 или 9 векам. Именно тогда города майя в южных низменностях начали приходить в упадок, а северные достигали господства. Однако точно время смены власти пока установить не удавалось.

Найденные трофеи вписываются в теорию о том, что северные воины захватили некоторые части южных низменностей.  

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