Диетолог Джордан Саммерс назвала самые плохие привычки в употреблении напитков

19:24 2024-03-05
Диетолог Джордан Саммерс назвала самые плохие привычки в употреблении напитков

Выбор напитков так же важен для здоровья, как и выбор продуктов питания, плохие привычки могут нанести организму серьезный вред.

Регулярное употребление алкоголя в больших дозах - конечно, самая плохая привычка. Это создает риски заболеваний сердца, повышения давления, болезней печени и даже рака.

Диетические напитки однако тоже могут нанести вред. Они содержат искусственные подсластители, которые могут заставить мозг накапливать жир, препятствуя похудению.

Слишком большие порции соков и газировки – тоже не лучшая привычка. Они могут стать источником лишних калорий и вызвать ожирение.

Употребление большого количества напитков с кофеином может привести к излишней нагрузке на сердце, вызвать бессонницу и повышенное потоотделение, а также другие нежелательные симптомы.

Жирные молочные напитки повышают риск сердечных заболеваний. На насыщенные жиры должно приходиться 5-6% ежедневного потребления калорий.

Напитки с повышенным содержанием сахара могут не только увеличить массу тела, но и привести к ожирению печени. Это касается и фруктозы, которая содержится в безалкогольных напитках.

Даже смузи и свежевыжатые соки могут вызвать негативные последствия, если добавлять в них слишком много фруктов с высоким содержанием сахара и  пить в большом количестве.

Не стоит чрезмерно усердствовать и с протеиновыми напитками, поскольку длительно потребление белка в больших количествах приводит к повреждению почек и вымыванию минералов из костей.

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