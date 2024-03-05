Как помочь персику в саду легко перезимовать

19:33 2024-03-05
Как помочь персику в саду легко перезимовать

Морозостойкие сорта персиков радуют хорошим урожаем в средней полосе, но для этого их следует правильно подготовить к зимовке.

Саженцы первого года обязательно нужно укрывать, остальных деревьям это не требуется. Наиболее опасны для персиков даже не холода, а перепады температур.

При чередовании морозов и оттепели у ствола дерева образуется лунка, в которой замерзает и тает вода. Из-за этого портится кора, повреждается корневая шейка, и дерево может засохнуть.

От деревьев нужно вовремя отгребать снег. Не лишней будет обработка ствола специальной мастикой на масляной основе. Она смягчает кору и дезинфицирует ее.

Деревья, которые планируется укрывать агроспаном, нужно аккуратно пригнуть к земле в несколько приемов. Сверху накидывается материал по принципу парника.

В этом случае выпавший снег будет обеспечивать дополнительную термоизоляцию, поэтому такой способ выгоднее, чем обмотка кроны полотном. 

Утеплять деревья нужно не слишком рано, чтобы они лучше адаптировались к погодным условиям. Как правило, укрыть их нужно в ноябре. 

Персик – теплолюбивое дерево, и обрезать его лучше не осенью, а весной, когда уже будет понятно, как он перенес зимовку.

Показать следующие комментарии
Фото
Валентина Павлова
19:45

Валентина Павлова

Крис и Джо Клауссены - учредители компании по оздоровлению мозга грибами

Крис и Джо Клауссены - учредители компании по оздоровлению мозга грибами

Братья исследуют действие психоделических грибов на здоровье мозга после смерти отца и деда от болезни Альцгеймера.
Валентина Павлова
19:24

Валентина Павлова

Диетолог Джордан Саммерс назвала самые плохие привычки в употреблении напитков

Диетолог Джордан Саммерс назвала самые плохие привычки в употреблении напитков

Выбор напитков так же важен для здоровья, как и выбор продуктов питания, плохие привычки могут нанести организму серьезный вред.
Валентина Павлова
19:10

Валентина Павлова

Найдены трофеи из людских черепов, имеющие отношение к цивилизации майя

Найдены трофеи из людских черепов, имеющие отношение к цивилизации майя

В джунглях Белиза ученые отыскали два черепа людей, которые могут объяснить загадочный крах могущественной цивилизаций майя.
Валентина Павлова
19:05

Валентина Павлова

Выращиваем экологически чистые овощи на своем огороде: советы экспертов

Выращиваем экологически чистые овощи на своем огороде: советы экспертов

Для приготовления полезной подкормки можно прекрасно обойтись и без химических препаратов, и при этом не потерять урожай.
Валентина Павлова
18:57

Валентина Павлова

Как обычная трава может стать прекрасной заменой навозу на даче

Как обычная трава может стать прекрасной заменой навозу на даче

Подкормки хороши для роста и развития растений, но еще они должны стимулировать деятельность полезных микроорганизмов, обитающих в почве.
Валентина Павлова
18:25

Валентина Павлова

Бывшая поклонница фаст-фуда объяснила, как сбросила 25 кг

Бывшая поклонница фаст-фуда объяснила, как сбросила 25 кг

47-летняя Ольга Перина обожала фаст-фуд, но у нее выявили тяжелое заболевание почек, и нездоровое питание пришлось поменять.