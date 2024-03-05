Крис и Джо Клауссены - учредители компании по оздоровлению мозга грибами

Дед и отец Криса и Джо Клауссенов умерли от болезни Альцгеймера. Братья знают, что подвержены повышенному риску этого заболевания. Они исследуют лекарственные возможности использования грибов.

Все началось, когда их отец был еще жив. Они добавили в меню специальные грибы и увидели улучшение. Но было уже слишком поздно, болезнь остановить не удалось.

Сами братья принимают добавки с лекарственными грибами и замечают улучшения в своем состоянии, в когнитивных функциях.

Клауссены основании компанию First Person, которая производит добавки на основе функциональных грибов для поддержания здоровья мозга. В них нет запрещенных психоактивных веществ.