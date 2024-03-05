Как вырастить помидоры в городской квартире

Для этой цели подойдут низкорослые сорта, например, «Комнатный сюрприз» или «Горшечный красный».

В емкость нужно насыпать дренаж и питательный грунт, посадить семена на глубину до 2 см на таком же расстоянии друг от друга.

Через 3-4 недели с момента появления всходов проводится пикировка. Чтобы рассада не вытягивалась, необходимо соответствующее освещение.

После начала цветения рассаду нужно встряхнуть, чтобы произошло опыление. Томаты нужно поливать отстоявшейся водой раз в 5-7 дней и вносить подкормки.