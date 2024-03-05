Как получить ранний урожай огурцов, быстрее, чем у соседей

Без рассады раннего урожая не получится, а высаживать ее нужно не на уличные грядки, а в теплицу.
Через две недели после высадки огурцы нужно подкормить удобрением с азотом, фосфором и калием, а впоследствии вносить такие составы раз в 10 дней.
Вырастить урожай огурцов раньше соседей помогут стимуляторы роста и мульчирование земли под растениями.
Для борьбы с заболеваниями следует использовать фунгицидные биопрепараты в качестве профилактики.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__