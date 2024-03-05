Лучшие растения для детской комнаты: мнение цветоводов

20:58 2024-03-05
Лучшие растения для детской комнаты: мнение цветоводов

Выбирая растения для детской комнаты, надо учитывать их безопасность и оценивать способность к очищению воздуха.

Точно не подойдут для такого помещения любые растения с колючками, цветы-аллергены, ядовитая зелень.

В детской комнате можно выращивать каланхоэ с красивыми цветами и бактерицидными свойствами сока.

Подойдет для этой цели и китайская роза (гибискус), но цветку нужно много солнечного света, поэтому он должен стоять на хорошо освещенном подоконнике.

Можно поставить в детской яркую герберу, только ее следует регулярно подкармливать и тщательно следить за поливом.

Хорошим вариантом станет хлорофитум, очищающий воздух от вредных веществ, неприхотливый и достаточно привлекательный.

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