Лучшие растения для детской комнаты: мнение цветоводов

Точно не подойдут для такого помещения любые растения с колючками, цветы-аллергены, ядовитая зелень.

В детской комнате можно выращивать каланхоэ с красивыми цветами и бактерицидными свойствами сока.

Подойдет для этой цели и китайская роза (гибискус), но цветку нужно много солнечного света, поэтому он должен стоять на хорошо освещенном подоконнике.

Можно поставить в детской яркую герберу, только ее следует регулярно подкармливать и тщательно следить за поливом.

Хорошим вариантом станет хлорофитум, очищающий воздух от вредных веществ, неприхотливый и достаточно привлекательный.