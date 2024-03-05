Лучшие растения для детской комнаты: мнение цветоводов

Точно не подойдут для такого помещения любые растения с колючками, цветы-аллергены, ядовитая зелень.
В детской комнате можно выращивать каланхоэ с красивыми цветами и бактерицидными свойствами сока.
Подойдет для этой цели и китайская роза (гибискус), но цветку нужно много солнечного света, поэтому он должен стоять на хорошо освещенном подоконнике.
Можно поставить в детской яркую герберу, только ее следует регулярно подкармливать и тщательно следить за поливом.
Хорошим вариантом станет хлорофитум, очищающий воздух от вредных веществ, неприхотливый и достаточно привлекательный.
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