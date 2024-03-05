Препарат для борьбы с онкологией позитивно влияет на продолжительность жизни

Относящийся к классу иммунодепрессантов рапамицин традиционно используется в трансплантологии и борьбе с онкологическими заболеваниями, однако недавно выяснилось, что данный препарат может увеличивать продолжительность жизни.
Группа немецких учёных использовала рапамицин на старых лабораторных мышах. После этого мыши продемонстрировали устойчивость к воспалительным процессам, а само старение грызунов замедлилось.
Предполагается, что позитивное влияние рапамицина на продолжительность жизни мышей связано со способностью данного препарата снижать активность белка S6K.
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