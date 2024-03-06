Весенняя подкормка алычи и сливы для большого количества завязей

Лучшее органическое средство для плодовых деревьев – это обычная зола, которая есть у каждого дачника.

Для приготовления подкормки нужно насыпать в приствольный круг сливы или алычи пару стаканов древесной золы.

Для стимуляции завязей полезно подкармливать деревья раствором куриного помета с водой 1:20 или коровяка – 1:10.

Из минеральных удобрений опытные садоводы рекомендуют использовать кальциевую селитру и нитрофоску.