Весенняя подкормка алычи и сливы для большого количества завязей

Лучшее органическое средство для плодовых деревьев – это обычная зола, которая есть у каждого дачника.
Для приготовления подкормки нужно насыпать в приствольный круг сливы или алычи пару стаканов древесной золы.
Для стимуляции завязей полезно подкармливать деревья раствором куриного помета с водой 1:20 или коровяка – 1:10.
Из минеральных удобрений опытные садоводы рекомендуют использовать кальциевую селитру и нитрофоску.
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