Лучшая подкормка для огурцов для долгого плодоношения до осени

Это не химические удобрения, которые наносят вред растению, а совершенно безопасная для здоровья подкормка.

Состоит она всего из двух ингредиентов: 5-7 л воды и 5 капель аптечной зеленки. Таким раствором нужно поливать огурцы.

Состав предотвращает развитие корневой гнили, насыщает растения полезными веществами, защищает их от вредителей.

По такому же принципу работает раствор из 5 мл йода на 5 л воды. Но его используют для опрыскивания растений.