Дачники назвали самые простые способы размножения сирени

Вариантов несколько. Можно просто купить готовые саженцы, выбрав понравившийся сорт. Только нужно выбирать растения с закрытой корневой системой.
Можно размножить сирень при помощи корневой поросли. В этом случае не придется тратить деньги на покупку саженца.
Ранней весной или осенью нужно выбрать наиболее крепкий саженец под материнским растением и отсадить его.
Еще один способ – размножение сирени черенками. Для этого нужно срезать зеленые черенки во время цветения или использовать одеревеневшие побеги, заготовленные осенью.
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