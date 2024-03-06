Четверка лучших способов для повышения урожайности дачных растений

Первое правило – грамотно расположить грядки для разных растений с учетом их требований к освещению.
Огородные культуры будут чувствовать себя лучше и активнее плодоносить, если замульчировать грядки.
Важно обеспечить растениям достаточное количество влаги. Для этого можно организовать капельный полив.
На небольшом участке стоит задуматься о смешанных посадках, но при этом обязательно учесть, какие культуры хорошо уживаются между собой.
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