Четверка лучших способов для повышения урожайности дачных растений

Первое правило – грамотно расположить грядки для разных растений с учетом их требований к освещению.

Огородные культуры будут чувствовать себя лучше и активнее плодоносить, если замульчировать грядки.

Важно обеспечить растениям достаточное количество влаги. Для этого можно организовать капельный полив.

На небольшом участке стоит задуматься о смешанных посадках, но при этом обязательно учесть, какие культуры хорошо уживаются между собой.