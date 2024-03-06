Археологи обнаружили останки нового вида морских динозавров

20:16 2024-03-06
Археологи обнаружили останки нового вида морских динозавров

Сотрудники кафедры палеонтологии британского университета Бата обнаружили окаменелости нового вида древних хищников.

Известно, что останки нового вида морских рептилий были найдены британскими археологами при раскопках в Марокко. Динозавр получил название Khinjaria acuta, что дословно переводится как "острый кинжал". Хинджария была названа так из-за наличия больших и острых зубов.

Предполагается, что Khinjaria acuta жили примерно 145-66 миллионов лет назад. Ближайшими родственниками хинджарии являются вараны. Также палеонтологи уверены, что обнаруженный вид динозавров связан с современными анакондами, признанными самыми большими змеями на Земле.

Взрослая особь Khinjaria acuta достигала в длину 8 метров, что делает её крупнее большой белой акулы. Длина тела хинджарий сопоставима с современными косатками.

Огромные размеры в совокупности с большими острыми зубами позволяли хинджариям охотиться практически на всех обитателей океанов древности.

Анализ костей черепа Khinjaria acuta показывает, что данный динозавр обладал внушительной силой укуса, позволяющей нападать на любое другое животное.

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