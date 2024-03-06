Дачный лайфхак: проращиваем семена в губке для мытья посуды

Нужно взять две чистые губки, которые еще не использовались, намочить мягкую поверхность и положить в контейнер.

Прямо в пористой части следует разложить семена, которые нужно прорастить, а сверху накрыть все это второй губкой, предварительно смоченной водой.

Конструкцию ставят в теплое место, а через пару дней семена в ней уже прорастают. Если губки высохли, на дно контейнера нужно налить воды.

После посадки пророщенный семян в грунт губки не нужно выбрасывать. Теперь их можно использовать по прямому назначению – для мытья посуды.