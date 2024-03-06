Тюнинговое ателье Gunther Werks отказалось от автоматической коробки передач

Руководство Gunther Werks утверждает, что при реставрации и модификации спорткаров недопустимо использовать автоматическую коробку передач, поскольку такой тип управления авто негативно сказывается на ощущениях от вождения.

Характерно, что ателье Gunther Werks снискало известность именно благодаря рестмодам автомобилей Porsche, в то время как совет директоров немецкого автобренда не намерен отказываться от "механики".

При этом руководство концерна BMW планирует отказаться от механической коробки передач в будущем, а Mercedes-Benz отказался от неё ещё два года назад.