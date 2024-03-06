Употребление грейпфрута может снижать уровень холестерина и кровяное давление

Сотрудник Федерального исследовательского центра биотехнологий России Наталья Денисова утверждает, что израильские учёные доказали эффективность употребления грейпфрута в борьбе с гипертонией.

По данным Денисовой, в белой кожице грейпфрута содержится вещество нарингенин, действующее по аналогии с препаратами, предназначенными для борьбы с диабетом. Нарингенин способствует понижению уровня холестерина в крови, помогая в борьбе с высоким давлением.

При этом Денисова отметила, что пациентам с язвой желудка, а также воспалением печени, поджелудочной железы и кишечника не следует злоупотреблять грейпфрутом. Кроме того, Наталья Денисова рекомендовала не запивать медикаменты грейпфрутовым соком.