Как ухаживать за крыжовником, чтобы ягоды росли крупными и сладкими

Кусты негативно реагируют на высокую температуру почвы, поэтому землю под ними лучше замульчировать.
Крыжовник не слишком требователен к подкормкам, важно только не перекармливать его. Не нужно рыхлить землю под кустами.
Будущий урожай зависит от сорта крыжовника, поэтому к выбору саженца нужно подходить очень внимательно.
Кусты периодически нужно обрезать. Чем активнее растут новые побеги, тем мельче будут ягоды на кустах.
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