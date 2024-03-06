Как ухаживать за крыжовником, чтобы ягоды росли крупными и сладкими

21:28 2024-03-06
Как ухаживать за крыжовником, чтобы ягоды росли крупными и сладкими

При выращивании крыжовника нужно соблюдать несколько простых рекомендаций, тогда урожай будет вас всегда радовать.

Кусты негативно реагируют на высокую температуру почвы, поэтому землю под ними лучше замульчировать.

Крыжовник не слишком требователен к подкормкам, важно только не перекармливать его. Не нужно рыхлить землю под кустами.

Будущий урожай зависит от сорта крыжовника, поэтому к выбору саженца нужно подходить очень внимательно.

Кусты периодически нужно обрезать. Чем активнее растут новые побеги, тем мельче будут ягоды на кустах.

Показать следующие комментарии
Фото
Валентина Павлова
21:53

Валентина Павлова

Обрезаем виноград правильно: подходящие сроки и полезные советы

Обрезаем виноград правильно: подходящие сроки и полезные советы

Виноград регулярно надо обрезать, и делать это следует по правилам, соблюдая оптимальные сроки и следуя рекомендациям.
Валентина Павлова
21:50

Валентина Павлова

Защита картофельных грядок от жуков после уборки урожая

Защита картофельных грядок от жуков после уборки урожая

Дачники, которые весь сезон охраняли картошку от колорадского жука, не должны забывать о борьбе с паразитом и после сбора урожая.
Валентина Павлова
21:47

Валентина Павлова

Какие способы выбрать для защиты яблонь и груш от короеда

Какие способы выбрать для защиты яблонь и груш от короеда

Короеды – злостные вредители, которые разрушают кору плодовых деревьев и могут погубить растения.
Валентина Павлова
21:40

Валентина Павлова

После этой чудо-подкормки петуния будет долго радовать цветением

После этой чудо-подкормки петуния будет долго радовать цветением

Всем растениям нужны забота и уход, петунии не являются исключением, им требуются хорошие подкормки для нормального развития и цветения.
Валентина Павлова
21:34

Валентина Павлова

Способы, помогающие извести вредителей фасоли

Способы, помогающие извести вредителей фасоли

На фасоль нападают несколько видов вредителей, речь идет о гороховой плодожорке, фасолевой зерновке и ростковой мухе.
Андрей Ткачёв
21:16

Андрей Ткачёв

Употребление грейпфрута может снижать уровень холестерина и кровяное давление

Употребление грейпфрута может снижать уровень холестерина и кровяное давление

Вещество нарингенин содержится в белых перегородках грейпфрута и влияет на нормализацию уровня холестерина в крови.