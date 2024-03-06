Способы, помогающие извести вредителей фасоли

21:34 2024-03-06
Способы, помогающие извести вредителей фасоли

На фасоль нападают несколько видов вредителей, речь идет о гороховой плодожорке, фасолевой зерновке и ростковой мухе.

Существует несколько способов предотвратить нашествие вредителей или избавиться от насекомых, если они уже появились.

Для начала нужно обработать семена перед посевом при помощи препарата «Имидалит», используя его по инструкции.

Нежелательно удобрять грядки с фасолью перегноем или компостом. В случае появления вредителей растения следует обработать «Циперусом».

Урожай фасоли нужно собирать до того, как бобы начнут трескаться. Это поможет предотвратить поражение фасолевой зерновкой.

После снятия стручков их следует поместить на 15 часов в холод либо подвергнуть обработке высокой температурой.

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