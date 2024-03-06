Какие способы выбрать для защиты яблонь и груш от короеда

О присутствии короедов говорят небольшие отверстия в древесной коре, рядом с которыми можно увидеть опилки.
Через такие отверстия в ствол проникают грибки и бактерии, которые постепенно разрушают древесину.
Если поражено уже все дерево, его придется спилить и сжечь, иначе вредители переберутся на соседние растения.
Если отверстий пока не слишком много, можно попробовать спасти дерево. Для этого вводится инсектицид при помощи шприца.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__