Какие способы выбрать для защиты яблонь и груш от короеда

О присутствии короедов говорят небольшие отверстия в древесной коре, рядом с которыми можно увидеть опилки.

Через такие отверстия в ствол проникают грибки и бактерии, которые постепенно разрушают древесину.

Если поражено уже все дерево, его придется спилить и сжечь, иначе вредители переберутся на соседние растения.

Если отверстий пока не слишком много, можно попробовать спасти дерево. Для этого вводится инсектицид при помощи шприца.