Защита картофельных грядок от жуков после уборки урожая

За 1-2 недели до выкапывания картофеля нужно скосить ботву и сжечь ее. Так вредитель останется без запасов на зиму.

Затем грядку нужно полить раствором куриного помета, а чуть позже перекопать ее. Не будет лишним полив аммиачной водой.

На этом месте лучше всего посадить сидераты либо календулу. В таких условиях колорадский жук точно зимовать не останется.

Стоит также учитывать, что такими вредителями питаются скворцы, поэтому для них нужно создать максимально благоприятную обстановку.