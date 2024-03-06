Обрезаем виноград правильно: подходящие сроки и полезные советы

Во многом время обрезки зависит от климатических условий и погоды. В белорусских реалиях обрезку лучше проводить весной.

Главное условие – на растении должны начать распускаться почки, только тогда можно заниматься его обрезкой.

Однако есть и некоторые исключения. Определенные сорта винограда требуют обрезки в осенние месяцы.

Летом нужно просто срезать зеленые побеги, которые слишком сильно загущают виноградник.